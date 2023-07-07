На Украине заочно предъявили обвинения бывшему гендиректору авиакомпании "Россия"

Обвинения также предъявили генеральному директору Nordwind Игорю Швецову

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Подконтрольная украинским властям так называемая прокуратура Автономной республики Крым и города Севастополя заочно предъявила обвинения экс-гендиректору авиакомпании "Россия" Сергею Александровскому и генеральному директору авиаперевозчика Nordwind Игорю Швецову.

"Прокуратура автономии предъявила обвинения двум генеральным директорам российских авиакомпаний. Установлено, что граждане Российской Федерации, будучи на должностях гендиректоров авиакомпаний "Россия" и Nordwind Airlines, организовали схему незаконной переправки лиц через государственную границу Украины с РФ на территорию оккупированного полуострова Крым и обратно", - говорится в сообщении в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По данным прокуратуры, с 2018 по 2022 год в общей сложности было совершено более 10 тыс. рейсов из аэропортов 25 российских городов в аэропорт Симферополя. Как сообщили правоохранители, обвинения предъявлены за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до девяти лет.

В прокуратуре не уточнили имена гендиректоров. Но на прикрепленных к сообщению фотографиях изображены люди, похожие на нынешнего генерального директора Nordwind Игоря Швецова и гендиректора авиакомпании "Россия" с 2018 по 2022 годы Сергея Александровского, который сейчас занимает пост гендиректора компании "Аэрофлот".