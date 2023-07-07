На трех украинских АЭС прошла ротация экспертов мониторинговых миссий МАГАТЭ

К работе приступила девятая по счету группа экспертов

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Ротация экспертов мониторинговых миссий МАГАТЭ состоялась на Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. Об этом сообщила государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

"На этой неделе на ОП (обособленное подразделение - прим. ТАСС) "Ровенская АЭС", ОП "Хмельницкая АЭС", ОП "Южно-Украинская АЭС" успешно проведена ротация экспертов постоянных мониторинговых миссий Международного агентства по атомной энергетике", - сказано в сообщении на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что к работе приступила девятая по счету группа экспертов.

13 января генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что возглавляемая им организация планирует держать на Украине на постоянной основе 11-12 экспертов. 16 января Гросси объявил о создании миссии МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС, а позднее - об организации аналогичных миссий на Ровенской и Чернобыльской АЭС. Постоянные миссии МАГАТЭ 23 января приступили к работе на всех АЭС Украины.