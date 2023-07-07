В МИД Японии сообщили, что G7 в 2023 году не обсуждала прием новых участников

Замглавы ведомства Кэйити Оно таким образом ответил на слова модератора встречи в Центре стратегических и международных исследований США о том, что Южная Корея и Австралия могли бы в теории стать новыми членами G7

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Участники Группы семи (G7) в этом году не обсуждали вопрос расширения членства объединения. Об этом в пятницу заявил заместитель министра иностранных дел Японии Кэйити Оно на дискуссии в Центре стратегических и международных исследований США CSIS (Center for Strategic and International Studies).

Таким образом он прокомментировал слова модератора встречи, который отметил, что Республика Корея и Австралия могли бы в теории стать новыми членами G7.

"По крайней мере в этом году мы не обсуждали какие-либо возможности для расширения членства, - сказал Оно. - G7 выполняет роль эффективной международной группы, которая вырабатывает подход к кризисам, включая ситуацию вокруг Украины. Мы хотели бы сохранить эту эффективную группу в том виде, в котором она есть сейчас".