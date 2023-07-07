Спикер парламента Финляндии заявил о готовности баллотироваться в президенты

Юсси Халла-ахо отметил, что "размышлял о том, какова роль и главные задачи президента в это время"

СТОКГОЛЬМ, 7 июля. /ТАСС/. Спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо (партия "Истинные финны"), перечисливший средства Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на пост президента республики. Об этом в пятницу сообщил телеканал YLE.

"Если "Истинные финны" хотят выдвинуть меня своим кандидатом на президентских выборах в следующем году, то я готов", - приводит телеканал слова спикера парламента. "Я размышлял о том, какова роль и главные задачи президента в это время и в той мировой ситуации, в которой мы живем. Я пришел к выводу, что смогу работать на этой должности", - отметил он.

Халла-ахо изучал русский язык в Хельсинском университете и возглавлял парламентский комитет по иностранным делам. Ранее политик на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) заявил, что заказал надпись на украинском снаряде, пожертвовав тем самым деньги ВСУ. Политик призывал остальных помогать истреблять российских военнослужащих. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов осудил эти слова.