СМИ: адвокат полицейского, застрелившего подростка под Парижем, получает угрозы убийством

По данным телеканала BFMTV, юрист подал жалобу в комиссариат полиции

ПАРИЖ, 7 июля. /ТАСС/. Адвокат Лоран-Франк Лиенар, защитник полицейского, застрелившего подростка в Нантере, получает в свой адрес угрозы убийством. Об этом в пятницу сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

По данным канала, в связи с этим адвокат подал жалобу в комиссариат полиции 17 округа Парижа.

27 июня 17-летний водитель был убит после отказа выполнить требования дорожного патруля в парижском пригороде Нантер. Полицейский, который выстрелил из табельного оружия в подростка алжирского происхождения, ранее был взят под стражу. Этот инцидент вызвал массовые беспорядки по всей стране.