7 июля, 14:07
Беспорядки во Франции

СМИ: адвокат полицейского, застрелившего подростка под Парижем, получает угрозы убийством

По данным телеканала BFMTV, юрист подал жалобу в комиссариат полиции

ПАРИЖ, 7 июля. /ТАСС/. Адвокат Лоран-Франк Лиенар, защитник полицейского, застрелившего подростка в Нантере, получает в свой адрес угрозы убийством. Об этом в пятницу сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

Читайте также
Что известно о протестах во Франции

По данным канала, в связи с этим адвокат подал жалобу в комиссариат полиции 17 округа Парижа.

27 июня 17-летний водитель был убит после отказа выполнить требования дорожного патруля в парижском пригороде Нантер. Полицейский, который выстрелил из табельного оружия в подростка алжирского происхождения, ранее был взят под стражу. Этот инцидент вызвал массовые беспорядки по всей стране. 

Теги:
ФранцияБеспорядки во Франции
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация