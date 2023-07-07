Постпред Израиля призвал генсека ООН отказаться от критики по Дженину

Гилад Эрдан назвал "надуманными и полностью оторванными от реальности" высказывания Антониу Гутерриша о применении еврейским государством чрезмерной силы в ходе операции в Дженине

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июля. /ТАСС/. Постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций Гилад Эрдан назвал "надуманными и полностью оторванными от реальности" высказывания генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о применении еврейским государством чрезмерной силы в ходе операции в Дженине на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба израильского МИД.

"Антиизраильские высказывания генерального секретаря ООН постыдны, надуманы и полностью оторваны от реальности. Недавние антитеррористические действия Израиля в Дженине были посвящены исключительно борьбе с кровавым палестинским террором, направленным против мирных израильтян", - приводит пресс-служба МИД слова постпреда. "Я призываю генсека ООН отказаться от своих слов, четко осудить палестинский террор и выступить против использования <…> [террористами] палестинцев в качестве живого щита, а не осуждать демократическое Государство Израиль за самозащиту перед лицом террора", - добавил дипломат.

6 июля Гутерриш обвинил израильскую сторону в том, что она использовала чрезмерную силу в Дженине.

Израильские силы в ночь на 3 июля начали крупную операцию по противодействию террору в Дженине. 5 июля утром войска Израиля вышли из этого палестинского города, покончив с плацдармом терроризма в лагере палестинских беженцев на его территории. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что военные вернутся в Дженин в случае возобновления террора.