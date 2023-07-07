СМИ: около 100 наемников из Франции участвуют в боях на стороне украинской армии

По сведениям радиостанции RTL, число наемников из Франции за последние месяцы сильно изменилось

ПАРИЖ, 7 июля. /ТАСС/. Около 100 французских наемников принимают участие в боях на Украине. Об этом в пятницу сообщила радиостанция RTL.

По ее данным, число наемников из Франции за последние месяцы сильно изменилось, поскольку в начале конфликта 800 человек, главным образом мужчин, изъявили желание участвовать в боях на Украине. Примерно половина из этих 800 французов "действительно прибыли" на Украину. Некоторые из них провели там несколько дней, после чего вернулись во Францию. Другие остались на более длительный срок. Есть и те, кто ездил из Франции на Украину несколько раз, а затем возвращался.

По информации RTL, "бойцы из других государств, кандидатуры которых одобрены представителями украинской армии, зачисляются в иностранный легион, при этом роты могут состоять из граждан разных стран". Отмечается, что в конечном итоге Вооруженные силы Украины (ВСУ) принимают "очень малое число желающих", поскольку Киев ищет в основном мужчин, имеющих боевой опыт и умеющих обращаться с оружием.

При вступлении в иностранный легион наемники подписывают контракт с украинской армией. Они получают около €500 в месяц и 3 тыс. в случае пребывания на передовой.

Как сообщает радиостанция, французские наемники вынуждены самостоятельно приобретать снаряжение, поскольку ВСУ не имеют средств для обеспечения вооружением всех желающих. Один из французов, воюющих на Украине, рассказал RTL, что потратил €50 тыс. на покупку снаряжения. Многие также покупают автомобили, чтобы отправиться на фронт. Часть наемников использует собственные средства, тогда как собирают деньги в интернете.

RTL не привела данные о потерях среди французских наемников.