СМИ: полиция ищет угрожавшего премьеру Бельгии

Бывший военный, отстраненный от службы по медицинским показаниям, разместил видео, на котором несколько раз стреляет в фотографию Александера Де Кроо

ТАСС, 7 июля. Полиция Бельгии разыскивает бывшего военного, который разместил в социальных сетях видеоролик, содержание которого может быть истолковано как угроза расправиться с премьер-министром Александером Де Кроо. Об этом в пятницу сообщил телеканал RTBF.

По его данным, на видео подозреваемый, не скрывавший своего лица, несколько раз стреляет в фотографию премьера. Как передает телеканал, автор видео был отстранен от службы по медицинским показаниям, у него имелись "серьезные психологические проблемы".

Делом заинтересовалась федеральная прокуратура Бельгии.