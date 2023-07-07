7 июля, 14:29
Беспорядки во Франции

МИД Франции считает, что в ЕС не должны комментировать работу французской полиции

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс ранее заявил об обеспокоенности "крайне высоким уровнем насилия" в стране

ПАРИЖ, 7 июля. /ТАСС/. Комментарии еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса по поводу работы французской полиции неуместны. Об этом в пятницу на своей странице в Twitter написала госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоранс Бун.

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"Ни Дидье Рейндерс, ни Европейская комиссия не должны комментировать, как Франция управляет своими полицейскими силами", - отметила она.

Ранее Рейндерс перед публикацией Еврокомиссией ежегодного доклада о верховенстве права на территории Евросоюза заявил об обеспокоенности "крайне высоким уровнем насилия" во Франции. В эфире радио RTBF он также призвал французские власти задуматься об организации деятельности по поддержанию порядка, заявив, что "иногда поведение ряда полицейских представляет проблему". 

Теги:
ФранцияБеспорядки во Франции
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