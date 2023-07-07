Кулеба потребовал от НАТО обозначить срок, когда Украину пригласят в альянс

Глава МИД страны также попросил "сделать сильный шаг к будущему членству Украины"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Страны НАТО должны заявить, когда они смогут пригласить Украину вступить в альянс, если они не готовы объявить о таком приглашении на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье, опубликованной в американском журнале Foreign Policy.

"Мы просим сделать сильный шаг к будущему членству Украины", - написал Кулеба. Он перечислил три вещи, которые Украина хочет от саммита НАТО в Вильнюсе. Киев просит, во-первых, признать, что "НАТО нуждается в Украине так же, как Украина нуждается в НАТО", во-вторых, объявить, что "Украина является неотъемлемой частью евроатлантической безопасности". "В-третьих, Украина должна быть приглашена вступить в НАТО сейчас, при этом членство вступит в силу, когда будут выполнены условия", - написал глава украинского МИД.

"Если лидеры НАТО еще не готовы объявить о приглашении в Вильнюсе, они должны четко указать, когда они будут готовы. Членство имеет формальные требования, а приглашение - нет. Все, что требуется, - это стратегическое предвидение и политическая воля", - написал глава МИД Украины в своей статье.

На саммите в Вильнюсе 11-12 июля страны НАТО должны согласовать план из трех пунктов, который приблизит вступление Украины в альянс, заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, во-первых, страны НАТО согласуют программу помощи Украине на несколько лет, чтобы гарантировать полную военную совместимость между Вооруженными силами Украины и НАТО. Во-вторых, страны НАТО повысят уровень политических связей с Киевом, учредив Совет Украина - НАТО. В-третьих, Столтенберг ожидает, что лидеры стран альянса подтвердят, что Украина станет членом НАТО. Однако генсек НАТО не стал обещать, что на саммите в Вильнюсе Украину пригласят вступить в НАТО после завершения в стране боевых действий.