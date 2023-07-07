7 июля, 14:43
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"

ARD утверждает, что разведка ФРГ могла прослушивать переговоры Лукашенко и Пригожина

Илья Питалев/ POOL/ ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Илья Питалев/ POOL/ ТАСС

По данным телеканала, Федеральная разведывательная служба Германии подозревала возможность мятежа основателя ЧВК "Вагнер" приблизительно за неделю до произошедшего и пыталась проверить информацию у партнеров

БЕРЛИН, 7 июля. /ТАСС/. Немецкий телеканал ARD утверждает, что Федеральная разведывательная служба Германии (BND) могла прослушивать переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко c основателем частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгением Пригожиным во время попытки вооруженного мятежа в России.

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Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". Хроника событий

Как утверждает ARD со ссылкой на журналистское расследование теле- и радиовещательных компаний WDR и NDR, входящих в медиагруппу ARD, BND, по всей вероятности, "была информирована о попытке путча в России лучше, чем было известно ранее". BND, вероятно, "следила за переговорами между основателем "Вагнера" Пригожиным и Лукашенко", говорится в статье. Сотрудники BND, как утверждает ARD, "очевидно, были свидетелями важного разговора" между Лукашенко и Пригожиным.

Кроме того, в расследовании WDR и NDR указывается, что Федеральная разведывательная служба ФРГ подозревала возможность мятежа основателя ЧВК "Вагнер" приблизительно за неделю до произошедшего и пыталась проверить информацию у партнеров. Однако, как пишет телеканал, попытка не увенчалась успехом. По этой причине Ведомство федерального канцлера ФРГ не было проинформировано о возможном мятеже в России, отмечает телеканал. Федеральная разведывательная служба ФРГ уведомила правительство Германии о событиях в России лишь вечером 23 июня.

Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что BND столкнулась с критикой из-за неосведомленности о намерении ЧВК "Вагнер" совершить мятеж в России. По данным издания, BND заранее получала от американской разведки данные о перемещении войск ЧВК "Вагнер", однако "не смогла их самостоятельно верифицировать" и правильно оценить. В частности, за несколько часов до попытки мятежа представители BND встречались с главой МИД Анналеной Бербок, но даже не затронули эту тему в своем докладе. Министр обороны ФРГ Борис Писториус узнал о событиях в субботу утром из сообщений информационных агентств, подчеркивалось в статье. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияГерманияРоссияПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
© Информационное агентство ТАСС
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