Минюст США утверждает, что блокировал свыше $500 млн "российских олигархов"

Как заявила первый замглавы ведомства Лиза Монако, речь идет в том числе об авуарах лиц, которые поддерживают правительство РФ

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Американская администрация утверждает, что блокировала после начала Москвой специальной военной операции на Украине активы на сумму более $500 млн, принадлежащие "российским олигархам".

Как заявила в пятницу первый заместитель министра юстиции - генерального прокурора США Лиза Монако, не вдаваясь в детали, речь идет в том числе об авуарах лиц, которые поддерживают правительство России. При этом Монако назвала российские власти режимом. "Мы ввели ограничения на активы в объеме более чем $500 млн, принадлежащие российским олигархам и другим [лицам], поддерживающим российский режим и уклонявшимся от американских экономических контрмер", - сказала она, выступая на совещании министров юстиции Группы семи, которое состоялось в Токио. Стенограмму высказываний распространила в Вашингтоне пресс-служба Минюста США.

Кроме того, замминистра отметила, что американские органы прокуратуры предъявили к настоящему времени "более чем 30 лицам" обвинения в обходе санкций США в отношении России и норм экспортного контроля Вашингтона и в отмывании денег. Она подтвердила, что США, по сути, продолжают охоту на граждан России в третьих странах. "И при помощи наших зарубежных партнеров были произведены аресты более чем в полдюжине стран с прицелом на экстрадицию в Соединенные Штаты", - заявила Монако.

Она также выступила с критикой в адрес Китая и Ирана. По мнению Монако, Пекин предпринимает активные усилия, чтобы заглушить критику в адрес Китая за пределами страны.

Замминистра сообщила, что США направят прокурора Джареда Кимболла на работу в Киев, чтобы оказать содействие украинским властям в борьбе с коррупцией. В связи с этим Монако призвала страны "семерки" делегировать специалистов в новую рабочую группу по борьбе с коррупцией, созданную объединением. США в этом органе будет представлять Кимболл, добавила она.