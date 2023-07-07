СБУ обвинила компанию с Украины якобы в продаже лекарств для российской армии

Директору предприятия предъявили обвинение в "пособничестве" РФ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение фармацевтической компании в Житомирской области якобы в продаже медикаментов российской армии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"СБУ разоблачила фармакологическую компанию на Житомирщине, продававшую медикаменты российской армии. Злоумышленники наладили скрытую схему поставок украинских лекарственных средств в военные госпитали России", - говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы.

По утверждению ведомства, до февраля 2022 года компания экспортировала свою продукцию в РФ, а ее бизнес-партнером являлось неназванное российское предприятие, выполняющее государственные заказы для российского Минобороны. СБУ утверждает, что продажа лекарств якобы осуществлялась и после 24 февраля 2022 года и введения Киевом антироссийских санкций.

Директору предприятия предъявили обвинение в "пособничестве" РФ, ему грозит до 12 лет лишения свободы.