В Ровненской области депутатов обязали рассмотреть петицию об отмене запрета УПЦ

Она набрала на сайте местного областного совета 1 000 голосов

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Петиция против решения властей Ровненской области на западе Украины о запрете на территории региона канонической Украинской православной церкви (УПЦ) набрала на сайте местного областного совета необходимые для ее рассмотрения 1 000 голосов.

"Об отмене решения Ровненского областного совета от 10 апреля 2023 года "О вопросах запрета Украинской православной церкви и об отмене решений исполнительного комитета Ровненского областного совета народных депутатов, касающихся регистрации учреждений и передачи культовых сооружений религиозным общинам Украинской православной церкви в связи с нарушением конституционного права граждан Украины на вероисповедание", - говорится в петиции.

Ее автор указывает, что данное постановление нарушает Конституцию Украины.

В соответствии с законодательством облсовет должен рассмотреть петицию в течение 45 календарных дней со дня ее опубликования.

10 апреля Ровненский областной совет принял решение о запрете деятельности канонической церкви и отменил постановление о передаче УПЦ религиозных сооружений. Кроме того, депутаты призвали Верховную раду в кратчайшие сроки принять закон о запрете УПЦ.

На Украине поставлена задача полностью запретить каноническую УПЦ, соответствующий проект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Власти поощряют рейдерские захваты храмов УПЦ сторонниками Православной церкви Украины (ПЦУ), которая была создана в 2018 году из двух раскольнических церковных структур, а также делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ. Как сообщал 9 июня адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, более 100 общин канонической церкви незаконно переведены в юрисдикцию раскольников. Власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель.