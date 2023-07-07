7 июля, 15:50

В Буркина-Фасо семь человек приговорили к тюремному заключению за провокации в соцсетях

Они участвовали в заговоре с целью дестабилизировать ситуацию в стране

ПРЕТОРИЯ, 7 июля. /ТАСС/. Суд столицы Буркина-Фасо Уагадугу приговорил к тюремному заключению семь человек, которые участвовали в заговоре с целью дестабилизировать ситуацию в стране с помощью распространения провокационной информации в социальных сетях. Об этом сообщило в пятницу агентство AFP.

По его данным, эти лица сначала размещали аудиосообщения, подстрекая сжечь дворец вождя народа моси Мого Нааба, а несколько дней спустя уже призывали людей, наоборот, выступить в его защиту. "Целью группы было спровоцировать конфронтацию между сторонниками и противниками Мого Наабы с самыми серьезными последствиями", - заявил прокурор Высокого суда Уагадугу Харун Йода.

Главарь заговорщиков получил четыре года тюрьмы, другие приговорены к лишению свободы на срок от четырех месяцев до двух лет. 

Теги:
Буркина-Фасо
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