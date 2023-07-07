На Тайване усомнились в способности Китая потопить авианосную группу США

Эксперт Института национальной обороны и исследований в сфере безопасности Тайваня Линь Чуань Кай считает, что Китай в среднем смог бы потопить только 2,2 корабля в составе американской авианосной группы, а не 5,6 корабля, как сообщали китайские эксперты

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Утверждения китайских военных экспертов о том, что Пекин может без особых усилий потопить американскую авианосную ударную группу, не вызывают доверия. Такое мнение высказал эксперт Института национальной обороны и исследований в сфере безопасности Тайваня Линь Чуань Кай на пресс-конференции в Тайбэе.

"У них получился результат, согласно которому они могут уничтожить практически всю авианосную ударную группу. Но наши результаты показали, что они нанесут лишь незначительный урон. Нам стало любопытно, как может возникнуть такая резкая разница [в результатах]", - сказал Линь Чуань Кай, слова которого в пятницу приводит британская газета Financial Times. По подсчетам тайваньских специалистов, Китай в среднем смог бы потопить только 2,2 корабля в составе американской авианосной группы, а не 5,6 корабля, как сообщали китайские эксперты.

В Институте национальной обороны и исследований в сфере безопасности Тайваня предположили, что китайские ракеты смогли бы потопить большую часть кораблей ВМС США лишь при условии, что эти корабли "перестали идти". Кроме того, ученые из КНР в своей работе искусственно занизили коэффициент поражения зенитно-ракетных комплексов, которые не стоят на вооружении американских кораблей, и не учли должным образом их системы электронных помех и ложных целей, используемых при отражении ракетных ударов, заключили тайваньские аналитики.

В мае в китайском периодическом издании "Технологии испытаний и измерений" были опубликованы результаты исследования ученых из Северного университета Китая (город Таюань, провинция Шаньси), которые показали, что китайским военным на симуляторе понадобились 24 гиперзвуковые ракеты для уничтожения авианосца Gerald R. Ford ВМС США и сопровождавших его кораблей. Как утверждали авторы моделирования, в ходе атаки почти все надводные корабли ВМС США получили повреждения, в результате которых с высокой долей вероятности затонули бы, поэтому тесты показали, что авианосная ударная группа ВМС США может быть "с уверенностью уничтожена" с использованием относительно малого количества гиперзвуковых ракет.

По сценарию авторов испытаний, оперативное соединение ВМС США состояло из 6 надводных кораблей: авианосца Gerald R. Ford, ракетного крейсера Ticonderoga и 4 эсминцев типа Arleigh Burke. Согласно смоделированным параметрам, в общей сложности авианосная ударная группа располагала 264 противоракетами, в том числе зенитными управляемыми ракетами RIM-161 SM-3.