Парламент Молдавии проголосовал за денонсацию конвенции МПА СНГ

Выступившие против этого решения парламентарии от оппозиции покинули зал заседаний в знак протеста

КИШИНЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Парламент Молдавии голосами депутатов правящей Партии действия и солидарности проголосовал за денонсацию конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ в первом чтении. Парламентарии от оппозиции, выступившие против этого решения, покинули зал заседаний в знак протеста, передает корреспондент ТАСС.

"За решение о денонсации конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ проголосовало 55 депутатов", - объявил спикер парламента Игорь Гросу.

"Наша политика должна быть взвешенной, так как благодаря своему географическому положению мы можем развивать партнерство и с Востоком, и с Западом", - отметил в своем выступлении вице-спикер Влад Батрынча (Партия социалистов). По его словам, МПА СНГ является международной платформой, которая помогает продвигать продукцию Молдавии на восточном рынке и зарабатывать сотни миллионов долларов. Он напомнил, что в России и странах СНГ живут и работают сотни тысяч молдавских граждан, которые нуждаются в социальной и консульской поддержке.

Бывший президент Молдавии, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин назвал "глупостью" решение правящей партии денонсировать конвенцию. "Мы должны ориентироваться не на политику, а на наши национальные интересы", - подчеркнул он.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая ни разу не участвовала в саммитах организации. В этом году риторика Кишинева в адрес Содружества ужесточилась: глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации ряда соглашений, подписанных в рамках объединения. Однако министр экономического развития и цифровизации Дмитрий Алайба заявлял, что республика должна оставить в силе те из них, которые полезны для экономики. Такой же позиции придерживается министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля, который считает, что выход из СНГ нанесет удар по главной отрасли страны. Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что курс на разрыв отношений с СНГ является ошибочным и обернется потерями для республики.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что, заявив о стремлении покинуть СНГ, власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве.