Зеленский считает, что Украина все еще может рассчитывать на приглашение в НАТО

Украинский президент отметил, что приглашение в альянс нужно для того, чтобы мотивировать военнослужащих страны

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Киев все еще может рассчитывать на приглашение в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, несмотря на то, что генсек организации Йенс Столтенберг не упомянул о такой перспективе, говоря о вероятных решениях встречи. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Несмотря ни на что, мы все еще работаем. Нет никакого окончательного результата, который может быть в Вильнюсе", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции в Братиславе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, отвечая на вопрос о том, какой будет его реакция, если Украину не пригласят вступить в НАТО на саммите в Вильнюсе.

"Мы работаем над результатом в НАТО. Это очень непростая, сложная работа. Вне зависимости от того, что бы там ни было, мы продолжим бороться", - заявил Зеленский. Он в очередной раз отметил, что приглашение в НАТО нужно для того, чтобы мотивировать украинских военнослужащих.

Высказывание Зеленского прозвучало в ответ на просьбу журналиста прояснить позицию в связи с тем, что ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Зеленский не поедет в Вильнюс, если лидеры стран НАТО "не проявят мужества" в вопросе членства Украины в организации после окончания боевых действий.

Ранее Столтенберг анонсировал участие Зеленского в первом заседании Совета Украина - НАТО, которое пройдет на полях саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. Кроме того, генсек организации заявил, что НАТО на саммите в Вильнюсе должна согласовать план из трех пунктов, который приблизит вступление Украины в альянс. По словам Столтенберга, во-первых, страны НАТО согласуют программу помощи Украине на несколько лет, чтобы гарантировать полную военную совместимость между Вооруженными силами Украины и НАТО. Во-вторых, страны альянса повысят уровень политических связей с Киевом, учредив Совет Украина - НАТО. В-третьих, в соответствии с ожиданиями Столтенберга страны НАТО подтвердят, что Украина станет членом организации. Однако генсек альянса не стал обещать, что на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, Украину пригласят вступить в НАТО после завершения в стране боевых действий.