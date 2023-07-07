Палата представителей США начала расследование в связи с обнаружением кокаина в Белом доме

Председатель комитета по надзору и подотчетности нижней палаты Конгресса Джеймс Комер охарактеризовал обнаружение наркотического вещества в главной резиденции президента США как "неприемлемый и позорный момент в истории Белого дома"

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Профильный комитет Палаты представителей Конгресса США начал разбирательство по факту обнаружения кокаина в Белом доме 2 июля. Об этом говорится в письме председателя комитета по надзору и подотчетности нижней палаты Конгресса Джеймса Комера, которое было направлено в пятницу директору Секретной службы США Кимберли Читл, текст документа распространил ряд средств массовой информации США, включая газету Politico.

"Комитет по надзору и подотчетности расследует детали, касающиеся обнаружения кокаина в Белом доме", - отмечается в послании. При этом Комер, представляющий оппозиционную Республиканскую партию, потребовал от Секретной службы "предоставить дополнительную информацию" о случившемся. Законодатель (от штата Кентукки) счел, что эти сведения должны быть предоставлены к 14 июля, то есть в недельный срок. Комер охарактеризовал обнаружение наркотического вещества в главной резиденции президента США как "неприемлемый и позорный момент в истории Белого дома".

Секретная служба, действующая в последние годы при Министерстве внутренней безопасности США, обеспечивает прежде всего охрану высшего руководства страны и находящихся на американской территории иностранных лидеров. До 2003 года эта спецслужба, которая имеет статус федерального правоохранительного органа, входила в структуру Минфина. Объяснялось это тем, что она была основана в 1865 году для борьбы с подделкой национальной валюты США, однако впоследствии ее функции значительно расширились.

По данным американских официальных лиц и СМИ, наркотик был обнаружен 2 июля в Западном крыле Белого дома в шкафу проходного помещения, в котором сотрудники и посетители оставляли на хранение мобильные телефоны. В Западном крыле Белого дома расположен Овальный кабинет и кабинеты ряда ближайших помощников и советников главы государства. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент страны демократ Джо Байден в курсе случившегося. Она выразила уверенность, что Секретная служба США разберется в произошедшем. Жан-Пьер уточнила, что аппарат Белого дома не ведет собственного расследования обстоятельств инцидента.