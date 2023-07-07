Эксперт: Киево-Печерская лавра может перейти под управление Вселенского патриарха

"Ответственность за происходящее лежит на высшем руководстве страны и Вселенском патриархе Варфоломее, который желает заполучить лавру себе в Ставропигию", считает бывший депутат Верховной рады, дьякон УПЦ Вадим Новинский

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Бывший депутат Верховной рады, дьякон Украинской православной церкви (УПЦ) Вадим Новинский считает, что Киево-Печерская лавра может перейти под управление Вселенского патриарха. По его мнению, встреча президента Украины Владимира Зеленского с патриархом Варфоломеем в Стамбуле неслучайна и подтверждает эту версию.

"Ответственность за происходящее лежит в первую очередь на высшем руководстве страны и Вселенском патриархе Варфоломее, который желает заполучить лавру себе в Ставропигию. То есть над лаврой планируется установление иностранной юрисдикции. Этот вопрос уже рассматривался Священным Синодом Вселенской церкви. Не случайно ли активизация силовых действий по захвату Лавры началась накануне встречи Владимира Зеленского и Патриарха Варфоломея?" - написал Новинский в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По информации издания "Ромфея", 8 июля текущего года Зеленский в ходе визита в Турцию встретится с Константинопольским патриархом Варфоломеем, чтобы обсудить вопрос "передачи" Киево-Печерской лавры. Уточняется, что стороны обсудят "другие действия по "объединению" украинского православия".