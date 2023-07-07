В Госдепе не стали комментировать возможность встречи Блинкена с Лавровым на полях АСЕАН

Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк сообщил, что о каких-либо двусторонних встречах Энтони Блинкена по линии АСЕАН может быть объявлено позднее

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Госдепартамент США пока не готов делать какие-либо объявления о возможных двусторонних встречах госсекретаря США Энтони Блинкена в рамках мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом заявил в пятницу помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, отвечая на вопрос о том, будет ли глава американского внешнеполитического ведомства проводить в Индонезии переговоры с китайским или российским коллегами.

"У меня нет объявлений о том, с кем госсекретарь Блинкен может провести или не провести встречу на полях АСЕАН", - сказал Критенбринк, выступая на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящему участию госсекретаря США Энтони Блинкена в мероприятиях по линии АСЕАН и Восточноазиатского саммита в Джакарте.

Критенбринк добавил, что о каких-либо двусторонних встречах Блинкена по линии АСЕАН может быть объявлено позднее.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 13-14 июля будет участвовать в мероприятиях по линии АСЕАН в Джакарте. Захарова указала, что усилия РФ будут сфокусированы на продвижении российских интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сохранении сбалансированной, равноправной и отвечающей современным реалиям региональной архитектуры межгосударственных отношений.