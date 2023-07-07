7 июля, 16:08,
обновлено 7 июля, 16:18

В ООН заявили о приверженности Гутерриша дальнейшему совершенствованию зерновой сделки

Договоренности способствовали снижению цен на продовольствие на 23% по сравнению с мартом 2022 года, отметили во всемирной организации

ООН, 7 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш полностью привержен работе по дальнейшему усовершенствованию зерновой сделки. Об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель официального представителя Гутерриша Фархан Хак.

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"Генеральный секретарь ООН и его команда остаются полностью привержены совершенствованию достигнутого прогресса и находятся в постоянном контакте с широким спектром игроков в этом отношении. Генеральный секретарь призывает все заинтересованные стороны поставить во главу угла мировую продовольственную безопасность", - сказал представитель ООН

Договоренности способствовали снижению цен на продовольствие на 23% по сравнению с мартом 2022 года, отметили во всемирной организации. 

Теги:
Гутерриш, Антониу
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