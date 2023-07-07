Додон: разрыв с СНГ, начатый властями Молдавии по указке Запада, принесет беды народу

Бывший президент страны надеется, что власть "не сможет поломать наработанные в течение десятилетий связи и после ее ухода, новое руководство республики обязательно будет сотрудничать с партнерами из СНГ, использовать статус наблюдателя в ЕАЭС и дальше углублять интеграционные процессы"

КИШИНЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Политика разрыва с СНГ, которую проводит под диктовку западных кураторов президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности, уже обернулась потерями для страны, но в будущем принесет еще большие беды молдавскому народу. Об этом заявил бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон комментируя принятое парламентом в первом чтении решение о денонсации конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ.

"Разрыв с СНГ, будь то парламентская платформа или другие соглашения, - одна из стратегических ошибок во внешней политике нынешнего руководства страны. Президент Майя Санду и ее правящая партия не думают об интересах наших граждан, а только о том, как понравиться внешним кураторам, чтобы получить их поддержку и удержаться у власти на предстоящих выборах. Хочу спросить тех, кто принял это решение: вы посчитали экономический эффект от этого курса? Что будут делать десятки тысяч хозяйств, сотни тысяч работников, которые в основной массе реализовывали свою продукцию на рынках стран СНГ?" - сказал Додон в беседе с корреспондентом ТАСС.

По его словам, такая политика властей создаст проблемы сотням тысяч соотечественников, которые проживают и работают на территории РФ или на территории других стран СНГ.

"Партия социалистов сделала анализ экономических потерь, в том числе тех, которые еще будут. Они катастрофичны для нашей экономики и ударят практически по каждому гражданину. Это признают даже члены правящей партии, которые работают в правительстве и столкнулись с реальными проблемами - министры экономики и сельского хозяйства, которые уже выразили озабоченность потерями наших производителей", - отметил Додон.

Он выразил надежду, что нынешняя власть "не сможет поломать наработанные в течение десятилетий связи и после ее ухода, новое руководство республики обязательно будет сотрудничать с партнерами из СНГ, использовать статус наблюдателя в ЕАЭС и дальше углублять интеграционные процессы".

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Санду, которая ни разу не участвовала в саммитах организации. В 2023 году риторика Кишинева в адрес Содружества ужесточилась: глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации соглашений, подписанных в рамках объединения. Однако министр экономического развития и цифровизации Дмитрий Алайба заявил, что республика должна оставить в силе те из них, которые полезны для экономики. Такой же позиции придерживается министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля, который считает, что выход из СНГ нанесет удар по главной отрасли.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева на разрыв с СНГ двуличной, отметив, что, заявив о стремлении покинуть Содружество, власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в этом объединении.