Белоруссия передала Бразилии ноту о намерении стать членом БРИКС

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник ранее сообщил, что Россия выразила готовность поддержать Минск, если он захочет присоединиться к объединению

МИНСК, 7 июля. /ТАСС/. Белоруссия передала Бразилии ноту, подтверждающую намерение Минска стать членом межгосударственного объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об этом сообщила пресс-служба белорусского МИД.

"6 июля 2023 года чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Федеративной Республике Бразилия Сергей Лукашевич встретился с заместителем министра иностранных дел Бразилии Марией Луизой Эскорел де Мораес, курирующей сотрудничество с Беларусью. В рамках встречи бразильской стороне передана нота, подтверждающая намерения Беларуси стать полноправным членом БРИКС", - говорится в сообщении.

Посол и замминистра обсудили укрепление сотрудничества между Белоруссией и Бразилией в рамках многосторонней дипломатии, отметив готовность к наращиванию политического и торгово-экономического взаимодействия между странами. "Стороны обсудили важность поставок калийных удобрений на бразильский рынок, перспективы участия Беларуси в государственных программах Бразилии для частных фермеров и семейных фермерских хозяйств", - добавили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

В конце января министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что Россия выразила готовность поддержать Минск, если он захочет присоединиться к формату БРИКС.