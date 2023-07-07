Госдеп заявил, что встречи между США и КНДР на предстоящем форуме АСЕАН не намечены

Госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН и Восточноазиатского саммита в Джакарте на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Очные контакты между должностными лицами США и КНДР на предстоящем заседании Регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по безопасности (АРФ) не планируются. Об этом сообщил в пятницу помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

"И, нет, я не ожидаю никакой встречи между США и Северной Кореей на встречах Регионального форума АСЕАН [по безопасности]", - заявил Критенбринк. Он выступил на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен участию госсекретаря США Энтони Блинкена в мероприятиях по линии АСЕАН и Восточноазиатского саммита в Джакарте на следующей неделе.

"Будет ли КНДР находиться на повестке дня Регионального форума АСЕАН [по безопасности]? <...> Можете ожидать, что США и другие [страны], вероятно, затронут эти вопросы. Но я не уверен, что могу сказать, будто Северная Корея официально внесена в повестку дня [предстоящего совещания]", - отметил американский дипломат.