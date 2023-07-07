Премьеры Грузии и Армении договорились о начале диалога по стратегическим вопросам

Это даст дополнительный стимул успешному сотрудничеству двух стран и будет способствовать миру и стабильности в регионе, отметили в пресс-службе правительства Грузии

ТБИЛИСИ, 7 июля. /ТАСС/. Премьер-министры Грузии и Армении Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян на встрече в Батуми договорились о начале диалога высокого уровня по стратегическим вопросам. Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.

"Совместно стремясь к тому, чтобы способствовать региональной стабильности и благополучию, Армения и Грузия договорились о начале диалога высокого уровня по стратегическим вопросам, что даст дополнительный стимул нашему успешному сотрудничеству и, в то же время, будет способствовать миру и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

На встрече Гарибашвили, как отметили в пресс-службе, вновь выразил готовность Грузии приложить усилия к установлению мира в регионе. Премьеры двух стран обсудили сотрудничество в сферах торговли, транспорта, энергетики, культуры, а также отметили роль межведомственной экономической комиссии Грузии и Армении.

Пашинян прибыл в Батуми в пятницу с двухдневным рабочим визитом.