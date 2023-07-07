Франция с пониманием относится к возможной передаче США Украине кассетных боеприпасов

Во внешнеполитическом ведомстве страны заявили, что со своей стороны Франция не собирается заниматься их производством и применением

ПАРИЖ, 7 июля. /ТАСС/. Париж с пониманием относится к возможной передаче Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву. Об этом в пятницу заявили журналистам на брифинге МИД Франции.

"Мы понимаем компромисс, к которому пришли Соединенные Штаты, желая помочь Украине в ведении ее законной обороны", - отмечается в сообщении.

При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что со своей стороны Франция, подписавшая Конвенцию по кассетным боеприпасам, не собирается заниматься их производством и применением.

В четверг несколько западных СМИ, в том числе газета The New York Times, агентство Reuters и телеканал CNN, проинформировали, что решение о передаче Украине кассетных боеприпасов принято и о нем будет объявлено 7 июля. Позднее в Пентагоне сообщили, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирного населения.