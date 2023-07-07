Спецназ Литвы и Польши провел учения по защите инфраструктуры Клайпедского порта

По словам литовского президента Гитанаса Науседы, Клайпеда имеет особое значение в оборонной структуре страны

ВИЛЬНЮС, 7 июля. /ТАСС/. Подразделения сил специального назначения Литвы и Польши провели в Клайпеде совместные учения по защите инфраструктуры, за ходом которых наблюдали президенты двух стран Гитанас Науседа и Анджей Дуда. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба литовского лидера.

"В ближайшее время мы будем проводить больше совместных учений в рамках региональных планов обороны для отработки на практике теоретических установок, чтобы лучше понимать друг друга, выработать иерархию и алгоритмы принятия решений", - приводятся в сообщении слова президента Литвы.

Согласно сценарию военной тренировки, неприятель занимает часть Клайпеды, в том числе прилегающие к морскому порту территории. Подразделения спецназа прибывают к месту выполнения поставленной перед ними задачи на реке Дане. Бойцы выныривают из воды и занимают на берегу плацдарм до подхода основных сил для штурма укреплений условного противника.

Как отметил Науседа, Клайпеда имеет особое значение в оборонной структуре Литвы, так как через Клайпедский порт в республику прибывают основные силы союзников по НАТО.