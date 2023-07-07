ООН предложила направить экспертов для оценки ущерба аммиакопроводу Тольятти - Одесса

Заместитель генерального секретаря всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс указал, что аммиакопровод поврежден в трех местах

ООН, 7 июля. /ТАСС/. ООН предложила России и Украине направить технических экспертов от всемирной организации, чтобы оценить ущерб, который был нанесен аммиакопроводу Тольятти - Одесса. Об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"Мы предложили сторонам возможность технической оценки ущерба трубопровода", - сказал он, добавив, что аммиакопровод поврежден в трех местах и что пока ни одна из сторон не дала ответа на подобную инициативу всемирной организации.

Гриффитс указал, что немедленное восстановление работы аммиакопровода не представляется реальным. "Есть очень много препятствий, чтобы немедленно реализовать подобную перспективу, - сказал он. - Вопрос с трубопроводом сложный".

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил в июне, что украинские диверсанты подорвали участок аммиакопровода Тольятти - Одесса в Харьковской области, в результате происшествия есть пострадавшие. По российской оценке, на ремонт трубопровода может понадобиться от одного до трех месяцев, если специалисты получат доступ к поврежденному участку. Как в свою очередь подчеркнула представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва приложит усилия, чтобы выяснить обстоятельства подрыва магистрали, но уже сейчас очевидно, что в восстановлении ее работы никогда не был заинтересован именно Киев.