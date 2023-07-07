7 июля, 16:53
Военная операция на Украине

Олланд считает, что мирные переговоры с РФ станут возможны после успехов ВСУ на поле боя

Экс-президент Франции обратил внимание на то, что после начала конфликта симпатизировавшие России французские политики оказались вынуждены изменить свою позицию

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Мирные переговоры по Украине невозможны до тех пор, пока ВСУ не достигнут успехов на поле боя. Об этом в интервью The Times заявил экс-президент Франции (2012-2017) Франсуа Олланд.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Никакое урегулирование путем переговоров невозможно пока украинцы не добьются прогресса на поле боя, и поэтому единственное, что мы можем сделать сегодня - это предлагать украинцам как можно больше помощи, чтобы было отвоевано как можно больше территории", - прокомментировал ход наступления ВСУ Олланд в интервью, опубликованном в пятницу на сайте газеты.

Вместе с тем он отмел критику по поводу наивности авторов минских соглашений, в выработке которых Олланд участвовал вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По его словам, в конце 2014 - начале 2015 года необходимо "было заморозить" конфликт, поскольку украинская армия на тот момент была слишком уязвима. Издание приводит высказывание Олланда по этому поводу в косвенной речи без прямых цитат.

Он также заявил, что лидеры ЕС до последнего надеялись, что "разум возобладает" и нового конфликта на Украине удастся избежать. По его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон "делал все возможное, чтобы задобрить [президента РФ Владимира] Путина" вплоть до начала специальной военной операции, однако "через несколько недель Эмманюэль Макрон понял, что необходимо быть жестким, и сейчас он действует жестко".

Олланд обратил внимание и на то, что после начала конфликта симпатизировавшие России французские политики оказались вынуждены изменить свою позицию. По его словам, лидер парламентской фракции "Национального объединения" и бывший кандидат в президенты страны Марин Ле Пен, которая якобы ранее позиционировала себя как французского Путина, теперь старается избегать темы своих связей с РФ. 

Теги:
Меркель, АнгелаОлланд, ФрансуаПутин, Владимир ВладимировичУкраинаГерманияРоссияФранцияЛе Пен, МаринМакрон, ЭмманюэльВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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