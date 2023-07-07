Al Jazeera: Украина обязалась не использовать кассетные боеприпасы в жилых районах

По словам источника издания, Киев также пообещал "задокументировать районы применения кассетных боеприпасов, чтобы облегчить процесс их обезвреживания в будущем"

ДУБАЙ, 7 июля. /ТАСС/. Украина обязалась не использовать в жилых районах кассетные боеприпасы, которые США намерены передать Киеву в рамках очередного пакета военной помощи. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя американской администрации.

По словам источника телеканала, США в новый пакет военной помощи на сумму $800 млн помимо кассетных боеприпасов для 155 мм гаубиц войдут боевые машины пехоты Bradley и бронемашины Stryker. Одним из условий передачи кассетных боеприпасов было обязательство Киева не использовать их для нанесения ударов по жилым массивам.

"Украина обязалась ответственно использовать кассетные снаряды, пообещав не использовать их в жилых районах", - приводит Al Jazeera слова источника. Он также отметил, что украинские власти пообещали "задокументировать районы применения кассетных боеприпасов, чтобы облегчить процесс их обезвреживания в будущем".

По данным агентств Reuters и Associated Press, администрация США объявит о новом пакете военной помощи Украине 7 июля. Как пишет газета The Washington Post, президент США Джо Байден одобрил поставки Киеву кассетных боеприпасов. Американская администрация приняла это решение после нескольких месяцев дискуссий. Чиновники раздумывали о том, стоит ли поставлять Украине боеприпасы, запрещенные в большинстве стран мира. По данным издания, речь идет об артиллерийских снарядах M864, впервые выпущенных в 1987 году. Они используются для стрельбы из гаубиц калибра 155 мм, которые США и другие западные страны поставили Украине.

Пентагон последнюю оценку кассетных боеприпасов проводил более 20 лет назад и указал тогда, что около 6% суббоеприпасов таких снарядов "не разрываются" после применения. По данным газеты, это значит, что по крайней мере четыре из 72 суббоеприпасов, которые несет каждый снаряд, не взорвутся на площади около 22,5 тыс. кв. м - это примерно равно площади 4,5 футбольных полей.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые будут представлять минимальную угрозу для мирного населения. По его словам, доля неразорвавшихся элементов у таких снарядов превышает 2,35%.

О боеприпасах

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При подрыве кассеты в воздухе они разбрасываются по площади в десятки квадратных метров. Часть из них не разрывается немедленно и остается лежать на земле, представляя угрозу для мирных жителей спустя долгое время после окончания конфликта. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов, к которой на данный момент присоединились 111 стран, еще 12 подписали, но пока не ратифицировали.

По информации международной правозащитной организации Human Rights Watch, доля неразорвавшихся элементов, как правило, значительно выше заявляемой, что ведет к жертвам среди мирного населения.