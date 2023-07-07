DPA: страны НАТО перед саммитом договорились тратить на военные расходы не менее 2% ВВП

Предыдущая цель предусматривала, что к 2024 году все члены альянса брали на себя обязательства приблизиться к тратам на оборону как минимум 2% ВВП

БЕРЛИН, 7 июля. /ТАСС/. Страны НАТО в преддверии саммита альянса в Вильнюсе договорились впредь тратить на военные расходы не менее 2% ВВП. Об этом в пятницу сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в альянсе после согласования проекта документа, который предполагается принять на встрече.

Предыдущая цель НАТО предусматривала, что к 2024 году все члены альянса брали на себя обязательства приблизиться к цели тратить на оборону как минимум 2% ВВП. Правительство ФРГ в принятой 14 июня стратегии национальной безопасности выразило приверженность НАТО и цели повышения членами альянса расходов на оборону до 2% ВВП.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО уже девятый год подряд увеличивают расходы на оборону, что является, по его утверждению, адаптацией под "агрессивное поведение России".

Страны НАТО на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года приняли решение сделать показатель в 2% ВВП целевым для всех стран-членов. В марте текущего года Столтенберг, представляя свой ежегодный отчет о деятельности НАТО, заявил, что только 7 из 30 стран альянса выполнили задачу увеличить оборонные расходы до 2% ВВП. Согласно данным, приведенным в отчете, оборонные расходы выше 2% ВВП в 2022 году продемонстрировали Греция (3,54%), США (3,46%), Литва (2,47%), Польша (2,42%), Великобритания (2,16%), Эстония (2,12%), Латвия (2,07%). Показатель Германии составил 1,49%. Последние места традиционно занимают Испания (1,09%) и Люксембург (0,62%).

Саммит НАТО пройдет в столице Литвы 11-12 июля.