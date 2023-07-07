Сунак заявил Эрдогану, что надеется на скорую ратификацию заявки Швеции на членство в НАТО

По словам британского премьера, в преддверии саммита Лондон ждет возможности вместе с Анкарой работать над решением общих проблем

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании надеется, что Турция в скором времени ратифицирует поданную Швецией заявку на вступление в НАТО. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией британского премьера Риши Сунака по итогам состоявшегося у него в пятницу разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"[Сунак] подчеркивал, что присоединение Швеции к НАТО обеспечит альянсу существенные преимущества, а также обратил внимание на прогресс, который был достигнут в решении вопросов, связанных с законными опасениями Турции, касающимися ее безопасности. Он также выразил надежду на то, что альянс сможет как можно скорее приступить к ратификации заявки о членстве [Швеции]", - говорится в документе.

По словам британского премьера, в преддверии саммита Лондон ждет возможности вместе с Анкарой работать над решением общих проблем, а также обеспечить НАТО возможности для того, чтобы альянс "сохранял силу и динамичность, необходимые для защиты коллективной безопасности" членов организации. "Премьер-министр также указал на возможности для расширения сотрудничества в борьбе с нелегальной миграцией - проблемой, касающейся обеих наших стран. Соединенное Королевство приветствовала бы усилия, направленные на дальнейшее укрепление нашего сотрудничества в борьбе с группировками, занимающимися незаконной транспортировкой мигрантов, а также в вопросах, касающихся их возвращения", - подчеркнули в премьерской канцелярии.

10 июля в Вильнюсе, где 11-12 июля состоится саммит НАТО, пройдут переговоры Эрдогана с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, которые могут способствовать ускорению вступления королевства в НАТО. Однако, как подчеркнул генсек альянса Йенс Столтенберг, королевство в любом случае не примут в состав альянса на саммите в Вильнюсе, так как Турция не сможет ратифицировать заявку в столь короткий срок, даже если согласится на этот шаг.

28 июня 2022 года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры Эрдогана, генсека альянса Йенса Столтенберга, президента Финляндии Саули Ниинистё и занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля. В то же время он не одобрил протокол о вступлении Швеции в НАТО, требуя от Стокгольма выполнения всех положений Мадридского меморандума о борьбе с терроризмом.

Анкара жестко критикует Стокгольм за проходящие в Швеции акции сторонников Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции, а также за акции с сожжением Корана.