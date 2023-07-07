Депутаты польского Сейма проголосовали против вотума недоверия министру обороны

Оппозиционное объединение "Гражданская коалиция" ранее обвинило Мариуша Блащака в том числе в провоцировании конфликта с высшим руководством вооруженных сил после инцидента с ракетой, упавшей в районе города Быдгощ в декабре 2022 года

ТАСС, 7 июля. Депутаты польского Сейма (нижней палаты парламента) в пятницу проголосовали против вынесения вотума недоверия министру национальной обороны Мариушу Блащаку. Голосование транслировалось на сайте парламента.

За вотум недоверия проголосовали 217 депутатов, представляющих оппозиционные партии. Против отдали свои голоса 235 депутатов, в основном от правящей консервативно-националистической партии "Право и справедливость".

Предложение вынести вотум недоверия Блащаку было выдвинуто оппозиционным объединением "Гражданская коалиция", обвинявшим министра в том числе в провоцировании конфликта с высшим руководством вооруженных сил после инцидента с ракетой, упавшей в районе города Быдгощ в декабре прошлого года.

В четверг парламентский комитет по национальной обороне с преимуществом всего в один голос (21 против 20) проголосовал против вотума недоверия министру обороны, однако по существующему регламенту вопрос был вынесен на рассмотрение депутатов Сейма.

В ходе дискуссии Блащак назвал обвинения оппозиции абсурдными. Бывший министр обороны Польши от находящейся сейчас в оппозиции "Гражданской коалиции" Томаш Семоняк сказал, что глава оборонного ведомства во время инцидента с ракетой продемонстрировал свою несостоятельность, не были приняты никакие кадровые решения, а дело остается до сих пор невыясненным до конца.