Зеленский сообщил о прибытии в Турцию на переговоры с Эрдоганом

По словам президента Украины, главы государств обсудят, в частности, координацию позиций двух стран перед саммитом НАТО в Вильнюсе, гарантии безопасности Украины, зерновую сделку, оборонное сотрудничество между предприятиями

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Турцию на переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Завершаем насыщенный день в Турции. Переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом", - написал украинский президент в своем Telegram-канале.

По его словам, главы государств обсудят различные вопросы, в том числе касающиеся координации позиций двух стран перед саммитом НАТО в Вильнюсе, гарантий безопасности Украины, зерновой сделки, оборонного сотрудничества между предприятиями.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские власти будут внимательно наблюдать за результатами переговоров Зеленского и Эрдогана.