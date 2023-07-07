7 июля, 17:50,
обновлено 7 июля, 18:05
Военная операция на Украине

США не исключают, что истребители F-16 могут быть переданы Украине до завершения конфликта

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что F-16 никогда не рассматривались как оружие для контрнаступления

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Истребители F-16 никогда не предназначались для украинского контрнаступления, однако все еще могут быть переданы Киеву до завершения конфликта. Об этом заявил в пятницу в интервью телеканалу CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"F-16 никогда не рассматривались как оружие для контрнаступления. Сейчас мы следим за тем, как развиваются события. Я надеюсь, что эта война закончится гораздо раньше. Но если этого не произойдет, то мы передадим им F-16 как можно быстрее", - сказал он. 

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