7 июля, 17:51

В США сообщили, что Украина пока не выполнила требования для вступления в НАТО

Украина пока не выполнила требования для вступления в НАТО, сообщил Белый дом.

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