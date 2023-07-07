Обстановка на ЗАЭС, поездка Зеленского и заявления Столтенберга. События вокруг Украины

Россия никогда не отказывалась от дипломатических переговоров для урегулирования конфликта на Украине, но сейчас никаких перспектив для переговоров нет из-за позиции Киева и его западных покровителей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после осмотра еще одного объекта Запорожской АЭС не обнаружили никаких признаков минирования, сообщил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки по странам Восточной Европы получил обещания новых поставок вооружений и боеприпасов от Чехии и Словакии.

Страны НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе повысят уровень политических связей с Украиной и согласуют программу военной помощи Киеву на несколько лет, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска отразили в минувшие сутки 14 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком и краснолиманском направлениях, а также вели активные боевые действия на запорожском, купянском, херсонском и южнодонецком направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Общие потери противника превысили 820 военнослужащих.

Уничтожено четыре танка, девять боевых машин пехоты и другая бронетехника, а также более 10 самоходных артиллерийских установок, в том числе американского, британского и польского производства. Средства ПВО в районе населенного пункта Одаровка (Запорожская область) сбили украинский самолет Су-25.

Песков о переговорах

Москва "никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом" с Киевом, однако "пока никаких перспектив для этого переговорного процесса" не усматривает, заявил пресс-секретарь президента России.

По словам Пескова, для российского руководства важно достигнуть поставленных целей, "они могут быть достигнуты разными путями". "Но в настоящий момент, к сожалению, политико-дипломатические средства являются недоступными - в первую очередь, наверное, по причине отрицания такой возможности киевским режимом, а также ярко выраженной несклонности к такому процессу со стороны в первую очередь Вашингтона", - подчеркнул представитель Кремля.

Минобороны Белоруссии о "Вагнере"

Представители ЧВК "Вагнер" пока не прибывали для осмотра возможного места размещения бойцов компании в палаточном лагере в районе города Осиповичи Могилевской области, сообщил помощник министра обороны Белоруссии генерал-майор Леонид Касинский. По его словам, лагерь способен вместить около 5 тыс. человек, в нем также возможно размещение военной техники.

Кремль не располагает информацией по вопросу о местонахождении владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, сообщил Песков.

Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ осмотрели периметр пруда - охладителя Запорожской АЭС и не обнаружили признаков наличия мин и взрывчатых веществ, сообщил глава организации Рафаэль Гросси.

По его словам, экспертам надо еще осмотреть крыши реакторов 3 и 4, а также часть турбинного зала станции. "Надеюсь, что вскоре они получат к ним доступ", - сказал Гросси.

Украина и НАТО

НАТО на саммите в Вильнюсе должна согласовать "пакет с тремя элементами, которые приблизят Украину" к альянсу, заявил генсек организации. "Во-первых, мы согласуем программу помощи на несколько лет, чтобы гарантировать полную военную совместимость между ВСУ и НАТО. Во-вторых, мы повысим уровень наших политических связей, учредив Совет Украина - НАТО, в-третьих, я ожидаю, что наши лидеры подтвердят, что Украина станет членом НАТО", - сказал Столтенберг.

Отвечая на вопрос, какие гарантии безопасности альянс может дать Украине на саммите в Вильнюсе, он заметил, что лучшей гарантией безопасности является военная помощь НАТО, которая должна продолжаться и после нынешнего конфликта. Столтенберг также сообщил, что альянс готовит дополнительный пакет срочной помощи Украине на 500 млн евро, включающий горючее, запчасти, медикаменты, средства разминирования и понтонные мосты. Кроме того, страны альянсы намерены наращивать поставки боеприпасов и запчастей для боевой техники.

Кассетные боеприпасы

Власти США в ближайшее время объявят об очередном пакете военной помощи Украине, в который войдут тысячи кассетных боеприпасов, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники. По их данным, объем нового пакета помощи Киеву оценивается в $800 млн.

По сведениям газеты The New York Times, поставка кассетных боеприпасов призвана компенсировать нехватку обычных снарядов.

Тем временем представители Демократической партии в Конгрессе США представили поправку к закону об обороне, запрещающую передачу иностранным государствам кассетных боеприпасов, сообщила газета Politico.

Германия продолжит соблюдать Конвенцию по кассетным боеприпасам и воздержится от их поставки Украине на фоне сообщений о подобных планах США, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Против таких поставок высказался также глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус.

Решения о поставках кассетных боеприпасов Украине страны НАТО должны принимать самостоятельно, а не на уровне альянса, отметил генсек НАТО.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя, заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

Поездка Зеленского

Президент Украины в преддверии саммита НАТО посетил Болгарию, Чехию и Словакию.

Прага передаст Киеву боевые вертолеты и боеприпасы, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала по итогам встречи с Зеленским. Он также пообещал передать симуляторы для обучения украинских летчиков. Украина и Словакия подписали контракт на совместное производство 155-миллиметровых гаубиц Zuzana 2, сообщил Зеленский по итогам визита в Братиславу.

Вечером в пятницу Зеленский прилетел в Турцию на переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Зерновая сделка

Представители ООН могут на следующей неделе провести встречи в Москве и Стамбуле по вопросам продления зерновой сделки, сообщил на пресс-конференции заместитель генерального секретаря всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Он отметил, что не знает, будет ли продлена сделка после 17 июля. При этом заместитель официального представителя Гутерриша Фархан Хак заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш полностью привержен работе по дальнейшему усовершенствованию зерновой сделки.

ООН провалила работу по реализации российской части зерновой сделки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, нельзя говорить о реализации сделки, если "киевский режим на глазах у всего мира взрывает аммиакопровод".

Гриффитс сообщил, что ООН предложила России и Украине направить технических экспертов от всемирной организации, чтобы оценить ущерб, который был нанесен аммиакопроводу Тольятти - Одесса.

Гонения на УПЦ

Украинские власти при любых обстоятельствах продолжат забирать корпуса монастыря канонической Украинской православной церкви на территории Киево-Печерской лавры, заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.