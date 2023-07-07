7 июля, 17:58

Экс-премьер Словакии: членство Украины в НАТО противоречит интересам Братиславы

По словам Роберта Фицо, Украина должна играть роль буфера между альянсом и Россией

БРАТИСЛАВА, 7 июля. /ТАСС/. Вступление Украины в Североатлантический альянс противоречит национальным интересам Словакии. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции председатель крупнейшей словацкой оппозиционной партии "Направление - социальная демократия", бывший премьер республики Роберт Фицо (2006-2010, 2012-2018).

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"Считаю, что Украина не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока на ее территории происходит военный конфликт, - отметил он. - В целом членство Украины в НАТО противоречит нашим национальным интересам".

По его словам, Украина должна играть роль буфера между НАТО и РФ. Только те, кто хочет третьей мировой войны, как полагает политик, может толкать Киев в сторону Североатлантического альянса.

Фицо также подверг критике президента Словакии Зузану Чапутову. Она, по его словам, уклонилась четко обозначить позицию республики перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе. 

Теги:
УкраинаСловакияФицо, РобертЧапутова, Зузана
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