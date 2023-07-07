Следствие спецпрокурора Смита по делу Трампа обошлось казне США уже более чем в $9 млн

Американские компетентные органы ранее предъявили экс-президенту и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Расследование по делу о предполагаемом ненадлежащем обращении предыдущего президента США Дональда Трампа с секретными документами уже обошлось американской казне более чем в $9,2 млн. Об этом свидетельствует обнародованный в пятницу Минюстом отчет о расходах аппарата спецпрокурора Джека Смита, занимающегося этим делом.

Как уточняется в документе, данные в нем приведены по состоянию на конец марта, то есть не учитывают ассигнования за последние три с лишним месяца. Между тем только за период с 18 ноября по 31 марта аппарат Смита потратил порядка $5,4 млн. Еще около $3,8 млн на это же разбирательство израсходовали другие структуры Минюста и органов прокуратуры США.

Дело Трампа

Как следует из обвинительного заключения, размещенного 9 июня в электронной базе данных суда Южного округа штата Флорида, американские компетентные органы предъявили Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам по итогам расследования Смита. Как указывается в заключении, сотрудники ФБР США в ходе обыска, прошедшего в августе прошлого года в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, изъяли в совокупности 102 документа: 27 из них находились в кабинете экс-главы американской администрации, еще 75 - в кладовой. На 17 стоял гриф "совершенно секретно".

Республиканец Трамп утверждает, что никаких правонарушений с его стороны не было, поскольку он, будучи главой государства, обладал полномочиями, позволяющими рассекретить все находившиеся у него документы. Бывший президент, собирающийся вновь бороться за высший государственный пост на предстоящих в следующем году выборах, характеризует выдвижение против него обвинений как сугубо политическое решение, инспирированное нынешней администрацией США во главе с демократом Джо Байденом. В политизации дела администрацию Байдена обвиняет и целый ряд других видных деятелей Республиканской партии США.

Между тем нарушения порядка хранения секретных документов допускал и Байден. В январе стало известно, что в здании связанного с ним вашингтонского аналитического центра нашли партию таких бумаг. Они относятся к тому времени, когда Байден занимал пост вице-президента США (в 2009-2017 годах). По данным Белого дома, бумаги были обнаружены адвокатами главы государства в ноябре 2022 года. Документы находились в офисном помещении, которое использовалось Байденом с 2017 по 2019 год, то есть до того момента, как он объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах. Позднее секретные бумаги были найдены и в доме Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Для разбирательства этих дел Трампа и Байдена министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд назначил в ноябре минувшего года и в январе текущего двух спецпрокуроров. Дело Трампа ведет Смит, Байдена - Роберт Хёр.

Кроме того, против Трампа в марте были выдвинуты уголовные обвинения по делу о подлоге финансовых документов в его компании Trump Organization. Он стал первым в истории экс-президентом США, подвергшимся уголовному преследованию.