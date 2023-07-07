СМИ: Алжир направит $30 млн на восстановление палестинского города Дженин

Алжир выразил "неизменную солидарность с борьбой палестинского народа", сообщает портал An Nahr

РАБАТ, 7 июля. /ТАСС/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун принял решение выделить финансовую помощь в размере $30 млн на восстановление палестинского города Дженин, где в начале июля израильские войска провели масштабную военную операцию, приведшую к человеческим жертвам среди местного населения и разрушениям. Об этом сообщает в пятницу портал An Nahr.

По его данным, Алжир снова выразил свою "неизменную солидарность с борьбой палестинского народа, находящегося под сионистской оккупацией, с его требованиями и законными национальными правами, в первую очередь на создание своего независимого государства со столицей в Иерусалиме".

Израильские силы в ночь на 3 июля начали масштабную операцию в Дженине и одноименном лагере беженцев. По последним данным Минздрава Палестины, в ходе столкновений погибли 13 палестинцев, ранения получили не менее 120 арабов. Состояние по меньшей мере 20 пострадавших оценивается медиками как тяжелое.

Руководство Палестины приняло 3 июля решение о прекращении всех контактов с израильскими властями и дальнейшем сокращении сфер, в которых стороны координировали действия по вопросам безопасности. Палестинские власти также решили "незамедлительно обратиться в Совет Безопасности ООН с требованием выполнить резолюцию о международной защите палестинского народа".