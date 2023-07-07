7 июля, 18:12,
обновлено 7 июля, 18:44

Байден проведет на полях саммита НАТО встречи со всеми лидерами альянса

Помощник главы американской администрации по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что президент США обсудит "спектр вопросов от укрепления восточного фланга НАТО до модернизации средств сдерживания и защиты" альянса

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на саммите НАТО, который пройдет в Литве на следующей неделе, встретится со всеми лидерами стран Североатлантического альянса, а также с рядом глав стран - партнеров альянса из Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил в пятницу на брифинге помощник главы американской администрации по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Он встретится со всеми лидерами стран НАТО на саммите, а также с рядом партнеров НАТО в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал Салливан.

Помощник президента США добавил, что в ходе встреч Байден обсудит "спектр вопросов от укрепления восточного фланга НАТО до модернизации средств сдерживания и защиты" Североатлантического альянса. 

Теги:
СШАБайден, ДжоСалливан, Джейк
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