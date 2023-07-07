Польша усиливает армию на границе с Белоруссией

Генеральное командование польских вооруженных сил сообщило, что 1 000 военнослужащих и почти 200 единиц техники из состава 12-й механизированной бригады и 17-й механизированной бригады переместятся на восток Польши

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Польша усиливает свою военную группировку на границе с Белоруссией. Об этом в пятницу в Twitter сообщило генеральное командование польских вооруженных сил.

"Мы усиливаем свое присутствие в Восточной Польше! 1 000 военнослужащих и почти 200 единиц техники из состава 12-й механизированной бригады и 17-й механизированной бригады переместятся на восток Польши", - говорится в сообщении.

Генеральное командование также выступило с обращением к водителям. "8 июля можно ожидать усиленное движения войсковых колонн по северной, центральной и восточной дорогам", - сообщило оно.

Минск неоднократно заявлял об усилении в Польше и странах группировок национальных вооруженных сил и формирований НАТО. Замначальника белорусского Генштаба Валерий Гнилозуб информировал, что развернутые в Польше и странах Балтии формирования НАТО могут стать основой для создания ударных группировок против России и Белоруссии.