США решили передать Украине кассетные боеприпасы, против применения которых выступает ООН

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что Вашингтон намерен наращивать производство боеприпасов, однако "этот процесс потребует времени"

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. США приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН.

"Мы видели сообщения о поставках Украине кассетных боеприпасов, я предоставлю Пентагону [возможность] сегодня официально объявить о следующем пакете военной помощи, - сказал в пятницу на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. - Но я воспользуюсь возможностью, чтобы высказать несколько соображений <...>. Мы уже поставили Украине историческое количество некассетных боеприпасов и наращиваем их производство внутри страны, <...> но этот процесс потребует времени, поэтому важно будет обеспечить Украину этим мостом поставок [в виде кассетных боеприпасов]".

Салливан также утверждал, что РФ якобы использует кассетные снаряды в ходе конфликта, поэтому "Украина и запросила эти боеприпасы". При этом представитель Белого дома заявил, что Вашингтон признает, что "кассетные боеприпасы создают риски причинения вреда гражданскому населению", но подчеркнул, что Украина их будет использовать только на собственной территории. "Это их страна, которую они защищают, и это их граждане", - сказал он.

В этой связи Салливан сообщил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии о применении американских кассетных боеприпасов с минимальными угрозами мирному населению. "Украина предоставила письменные гарантии, что будет использовать их (кассетные боеприпасы - прим. ТАСС) очень осторожно, чтобы свести к минимуму любой риск для гражданского населения", - сказал он.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак, комментируя сообщения американских СМИ о том, что США предоставят Украине кассетные боеприпасы, заявил, что глава всемирной организации поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя.

О боеприпасах

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При подрыве кассеты в воздухе они разбрасываются по площади в десятки квадратных метров. Часть из них не разрывается немедленно и остается лежать на земле, представляя угрозу для мирных жителей спустя долгое время после окончания конфликта. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов, к которой на данный момент присоединились 111 стран, еще 12 подписали, но пока не ратифицировали.

По информации международной правозащитной организации Human Rights Watch, доля неразорвавшихся элементов, как правило, значительно выше заявляемой, что ведет к жертвам среди мирного населения.