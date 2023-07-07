Салливан: дискуссии РФ и США о Гершковиче пока не показывают ясного пути к урегулированию

Помощник президента США по национальной безопасности при этом сообщил, что "обсуждения имели место"

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Дискуссии между Россией и США пока не показывают ясного пути к урегулированию ситуации вокруг корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в РФ в шпионаже. Об этом заявил в пятницу на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Сказанное Кремлем ранее на этой неделе - правда, обсуждения имели место. Но из этих дискуссий не следует ясный путь к урегулированию. Стоя здесь сегодня, я не могу сказать вам, что у нас есть четкий ответ, как мы будем возвращать Эвана домой. Все что я могу сделать - сказать, что у нас есть четкое обязательство и решимость сделать все возможное, чтобы вернуть его домой", - сказал он, добавив, что не хотел бы "давать ложных обещаний".