Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО по итогам саммита в Вильнюсе

Саммит альянса состоится 11-12 июля

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Украина не будет принята в Организацию Североатлантического договора по итогам предстоящего саммита альянса в Вильнюсе. Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Украина не присоединится к НАТО по итогам этого саммита", - заявил советник американского лидера, имея в виду встречу в Вильнюсе, намеченную на 11-12 июля.

Салливан подчеркнул, что Киеву "все еще необходимы реформы", чтобы соответствовать тем стандартам, которые предъявляются к кандидатам на вступление в альянс. "Украине необходимо будет предпринять еще некоторые шаги перед вступлением [в НАТО]", - указал Салливан и добавил, что США и другие страны альянса "будут обсуждать какие шаги нужны" для членства Украины в Североатлантическом альянсе.

​​​​​​​Белый дом сообщает, что Байден настаивает, что Украине надо провести "дополнительные реформы", чтобы ее приняли в НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал участие президента Украины Владимира Зеленского в первом заседании Совета Украина - НАТО, которое пройдет на полях саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. Кроме того, генсек организации заявил, что НАТО на саммите в Вильнюсе должна согласовать план из трех пунктов, который приблизит вступление Украины в альянс. По словам Столтенберга, во-первых, страны НАТО согласуют программу помощи Украине на несколько лет, чтобы гарантировать полную военную совместимость между Вооруженными силами Украины и НАТО. Во-вторых, страны альянса повысят уровень политических связей с Киевом, учредив Совет Украина - НАТО. В-третьих, в соответствии с ожиданиями Столтенберга страны НАТО подтвердят, что Украина станет членом организации. Однако генсек альянса не стал обещать, что на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, Украину пригласят вступить в НАТО после завершения в стране боевых действий.