СМИ: правящая коалиция в Нидерландах распалась из-за разногласий по миграционной политике

Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщила, что "большинство вовлеченных министров провели в пятницу встречу для обсуждения последнего компромиссного предложения статс-секретаря Эрика ван дер Бурга по так называемой кнопке "стоп"

ГААГА, 7 июля. /ТАСС/. Партии, входящие в правящую коалицию Нидерландов, не смогли достичь договоренностей по мерам для сокращения потока соискателей убежища. Это означает, что четвертый кабинет министров во главе с премьером Марком Рютте уходит в отставку, сообщила в пятницу Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на источники.

По данным телеканала, "большинство вовлеченных министров провели в пятницу встречу для обсуждения последнего компромиссного предложения статс-секретаря Эрика ван дер Бурга по так называемой кнопке "стоп". Инициатива предусматривает, что если в цепочке по приему беженцев возникает критическая ситуация, как в прошлом году, когда люди вынуждены были спать на открытом воздухе, то правительство может временно ограничить права на воссоединения с семьей для соискателей убежища, бегущих от войны. "Однако это предложение не нашло достаточной поддержки у других партий", - отметила НТК.

За последнюю неделю кабинет министров провел несколько встреч, посвященных возможности сокращения соискателей убежища. Особую важность данному вопросу придает Народная партия за свободу и демократию (НПСД), лидером которой является Рютте. Одним из его предвыборных обещаний являлась разработка предложений по сокращению потока беженцев.

Согласно источникам, изначально НПСД предлагала месячную квоту в 200 членов семьи для беженцев, бежавших от войны, и срок ожидания в два года. В конечном счете эти требования были смягчены, однако даже компромиссный вариант не устроил партию "Христианский союз". Как заявила лидер политической силы Мирьям Биккер, "Христианский союз" является семейной партией и не может согласится на ограничения прав людей на воссоединение с семьей. Идею не поддерживает и другая коалиционная партия, "Демократы-66".

Некоторые обозреватели считают, что Рютте преднамеренно выбрал курс на конфронтацию. С уходом кабинета министров в отставку в стране должна будет назначена дата новых выборов в парламент.