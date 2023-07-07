7 июля, 18:29

Салливан заявил, что Байден приветствовал бы встречу с Зеленским на саммите НАТО в Литве

По словам помощника главы американской администрации по национальной безопасности, присутствие президента Украины на саммите НАТО приветствовалось бы

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден приветствовал бы возможность провести встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе на следующей неделе. Об этом заявил в пятницу на брифинге помощник главы американской администрации по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент Байден приветствовал бы возможность встретиться с президентом Зеленским на полях саммита НАТО, - сказал он. - Присутствие президента Зеленского на нем [саммите НАТО] приветствовалось бы". 

Теги:
УкраинаСШАБайден, ДжоЗеленский, Владимир АлександровичСалливан, Джейк
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