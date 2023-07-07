В Стамбуле начались двусторонние переговоры Эрдогана и Зеленского

Основными темами встречи станут координация позиций двух стран перед саммитом НАТО, гарантии безопасности Украины и зерновая сделка

АНКАРА, 7 июля. /ТАСС/. Двусторонние переговоры президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского начались в пятницу в Стамбуле, сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.

"Двусторонние переговоры президентов начались", - отметили в канцелярии.

Ожидается, что после них начнутся переговоры в составе делегаций. После них ожидается пресс-конференция двух президентов по итогам переговоров, которые проходят в особняке Вахдеттин в стамбульском районе Ускюдар.

Основными темами на встрече станут вопросы, которые в том числе касаются координации позиций двух стран перед саммитом НАТО в Вильнюсе, гарантий безопасности Украины, зерновой сделки, оборонного сотрудничества между предприятиями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что российские власти будут внимательно наблюдать за результатами переговоров лидеров Украины и Турции.