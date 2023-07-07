Пентагон объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол сообщил, что в новый пакет помощи на $800 млн войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол объявил, что Соединенные Штаты передают Украине кассетные боеприпасы в рамках нового пакета помощи.

"В новый пакет помощи на $800 млн войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе кассетные боеприпасы", - сказал он в пятницу на брифинге.

У США есть сотни тысяч кассетных боеприпасов, однако передаваемое Украине их количество объявляться не будет, заявил Кол.

"У нас есть сотни тысяч таких боеприпасов, но я не буду говорить про точное число, чтобы не давать информацию России", - отметил он.

Кол также указал, что новый пакет помощи будет доставлен Украине в ходе текущего контрнаступления. "Мы ориентируемся на рамки контрнаступления", - ответил замминстра обороны США на вопрос о сроках передачи.